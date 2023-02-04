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ٱرسنال المتصدر يسقط أمام إيفرتون

الأحد 05 فبراير 2023 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ٱرسنال المتصدر يسقط أمام إيفرتون



وكالات / سما /

تعرض فريق ٱرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم لخسارة غير متوقعة أمام نظيره إيفرتون في المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة الـ22 من الدوري.

وسجل جيمس تاركوفسكي هدف إيفرتون في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جرت على ملعب غوديسون بارك.

وتجرع ٱرسنال الهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري والثانية تواليا له في جميع المسابقات إذ كان خسر في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي (1-صفر) في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد "المدفعجية" عند 50 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على توتنهام غداً الأحد، وفي حال فوز الـ"سيتيزنس" سيتقلص الفارق إلى نقطتين مع آرسنال.

أما الفريق الفائز إيفرتون فرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر وخرج من منطقة الهبوط.

#ارسنال #إيفرتون #الدوري الإنجليزي

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