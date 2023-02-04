روماريو: ميسي ليس أفضل مني

لم يرغب أسطورة البرازيل، روماريو، في الاعتراف بأفضلية ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على حسابه، حسبما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية.

روماريو ترك بصمة في برشلونة، رغم أنه لم يلعب لسنوات عديدة في الكامب نو، ويعتبر واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي، وخلال تصريحاته لشبكة ESPN، قارن البرازيلي الدولي السابق بين برشلونة في حقبة يوهان كرويف، وبرشلونة بيب جوارديولا.

وعن الأفضل بينه وبين ميسي، قال روماريو” أنا وميسي نلعب في مراكز مختلفة، في مركزه هو الأفضل، وأنا أفضل منه في مركزي”.

ورد روماريو على سؤال بشأن عشرة لاعبين آخرين، واختار زملائه السابقين على حساب الآخرين، حيث فضل أندوني زوبيزاريتا على فيكتور فالديس، بيب جوارديولا على سيرجيو بوسكيتس، رونالد كومان على جيرارد بيكيه، سيرجي على أبيدال، ستويتشكوف على ديفيد فيا، وتكسيكي على حساب بيدرو.

وأعطى أسطورة البرازيل برشلونة بيب التفوق على برسا كرويف في ثلاثة مراكز فقط، حيث فضل ألفيس على فيرير، تشافي على آمور، وإنييستا على باكيرو.