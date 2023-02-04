  1. الرئيسية
  2. الرياضة

روماريو: ميسي ليس أفضل مني

الأحد 05 فبراير 2023 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روماريو: ميسي ليس أفضل مني



وكالات / سما /

لم يرغب أسطورة البرازيل، روماريو، في الاعتراف بأفضلية ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على حسابه، حسبما ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية.

روماريو ترك بصمة في برشلونة، رغم أنه لم يلعب لسنوات عديدة في الكامب نو، ويعتبر واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي، وخلال تصريحاته لشبكة ESPN، قارن البرازيلي الدولي السابق بين برشلونة في حقبة يوهان كرويف، وبرشلونة بيب جوارديولا.

وعن الأفضل بينه وبين ميسي، قال روماريو” أنا وميسي نلعب في مراكز مختلفة، في مركزه هو الأفضل، وأنا أفضل منه في مركزي”.

ورد روماريو على سؤال بشأن عشرة لاعبين آخرين، واختار زملائه السابقين على حساب الآخرين، حيث فضل أندوني زوبيزاريتا على فيكتور فالديس، بيب جوارديولا على سيرجيو بوسكيتس، رونالد كومان على جيرارد بيكيه، سيرجي على أبيدال، ستويتشكوف على ديفيد فيا، وتكسيكي على حساب بيدرو.

وأعطى أسطورة البرازيل برشلونة بيب التفوق على برسا كرويف في ثلاثة مراكز فقط، حيث فضل ألفيس على فيرير، تشافي على آمور، وإنييستا على باكيرو.

 
#ميسي #روماريو #برشلونة #بيب جوارديولا

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

طيار إسرائيلي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

روسيا تهدد بحرق كل ما تبقى تحت حكم كييف..

اتحاد العمال يعلن دمج فرعيه بالضفة وغزة

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

"هاليفي" يتخذ عقوبات صارمة بحق مجموعة من ضباط وجنود "جولاني" لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

بن غفير يتعهد بالانسحاب من الحكومة في هذه الحالة ..

مصادر تكشف: مباحثات حركة الجهاد والمخابرات المصرية لم تسجل اختراقاً وهذا كان شرط إسرائيل

جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم التاسع على التوالي

image_processing20230204-291924-fhnlki

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة

photo_2023-02-04_20-53-52

فيديو: الاحـتلال يزعم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم