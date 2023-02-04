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ريال مدريد لم يحرك ساكناً من أجل أسينسيو

الأحد 05 فبراير 2023 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد لم يحرك ساكناً من أجل أسينسيو



وكالات / سما /

لم يحرك نادي ريال مدريد الإسباني ساكناً من أجل تجديد عقد الجناح الإسباني ماركو أسينسيو، حتى الآن، حسب المعلومات التي نشرتها يومية آس الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة أن أسينسيو يرغب في تجديد عقده مع الريال والاستمرار في تقمص ألوان النادي الملكي خلال السنوات المقبلة، لكن المشكلة أن إدارة الريال لم تتقدم بأي عرض على طاولته من أجل ربطه بعقد جديد حتى الآن.

وأصبح ماركو في فترة الستة أشهر الحرة في عقده، منذ يناير الماضي، حيث يرتبط بعقد مع إدارة الريال يصل لخط النهاية في آخر يونيو القادم، وفي الوقت الحالي لا يملك اللاعب أي عروض ثاتبة على طاولته من أجل اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار في كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أو بحمل حقائبه والرحيل.

وأشارت آس إلى أن ريال مدريد يميل لتجديد عقد أسينسيو بالفعل، رغم عدم اتخاذه لأي خطوة حتى الآن، لكنه سيمنحه العقد الجديد وفقاً لشروط النادي وسياسته في تجديد العقود.

ولن يحصل أسينسيو على زيادة كبيرة في راتبه بالعقد الجديد، حسبما أفادت الصحيفة المدريدية، مع العلم أن اللاعب يرغب في الحصول على ضمانات بلعب دوراً هاماً مع الفريق في الفترة القادمة.

#ريال مدريد #ماركو أسينسيو

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