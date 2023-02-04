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مفارقة غريبة بعد طرد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد

الأحد 05 فبراير 2023 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفارقة غريبة بعد طرد كاسيميرو مع مانشستر يونايتد



وكالات / سما /

تعرض البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، للطرد بورقة حمراء مباشرة في النصف الثاني من الفترة الثانية لمباراة الفريق ضد كريستال بالاس، مساء اليوم السبت.

والتقى اليونايتد بكريستال بالاس في ملعب أولد ترافورد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من البريميرليج، ونجح فريق الهولندي إريك تين هاج في تحقيق الانتصار بهدفين لهدف.

وأشهر الحكم أندري مارينر ورقة حمراء مباشرة في وجه كاسيميرو عند الدقيقة 71، والمثير في الأمر أن اللاعب البرازيلي نال طرداً مباشراً لأول مرة في مسيرته الكروية على صعيد الأندية والمنتخب.

ولعب كاسيميرو 336 مباراة مع فريقه السابق، ريال مدريد الإسباني، وخلال هذه المباريات لم يسبق له الطرد بورقة حمراء مباشرة، وحدث معه الأمر لأول مرة مع اليونايتد بعد 30 مباراة رسمية في كل المسابقات.

وحقق اليونايتد بذلك الفوز في 13 مباراة على التوالي في أولد ترافورد في كل المسابقات، وهي أطول سلسلة فوز في ميدانه منذ الفوز في 20 مباراة على التوالي بين ديسمبر 2010 وسبتمبر 2011 في مسرح الأحلام.

 
#مانشستر يونايتد #كاسيميرو #البريميرليج

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