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مصادر تكشف: مباحثات حركة الجهاد والمخابرات المصرية لم تسجل اختراقاً وهذا كان شرط إسرائيل

الأحد 05 فبراير 2023 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر تكشف: مباحثات حركة الجهاد والمخابرات المصرية لم تسجل اختراقاً وهذا كان شرط إسرائيل



غزة/ سما /

 أكدت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، أنّ مباحثات القاهرة بين حركة الجهاد الإسلامي والمخابرات العامة المصرية لم تسجل اختراقاً جدياً.

ولفتت المصادر إلى أنّ المباحثات بين وفد الجهاد والمخابرات المصرية تستمر اليوم أيضاً، مشيرةً إلى أنّ النقاش الأساسي بين الطرفين كان حول نشاط الحركة في جنين وتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، وفق “الميادين”.

كما أوضحت أنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد “تهدئةً من المقاومة، وعدم تدخل حركة الجهاد في القدس والضفة الغربية حتى ولو استمرت عملياته”.

يأتي ذلك بعدما التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة والوفد المرافق، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، أمس في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت حركة الجهاد في بيان أمس، إلى أنّ “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني”.

وقبل أيام، كشفت مصادر الميادين عن زيارة مرتقبة للنخالة إلى القاهرة بدعوة مصرية.

وذكرت مصادر الجهاد الإسلامي أنّ “الزيارة مقرّرة منذ أكثر من أسبوعين”، لافتةً إلى أنّ “الوفد سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين حيث سيتم التباحث في ملف التصعيد خاصةً” في ظل حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة”.

وتأتي الزيارة قبيل انتخابات المكتب السياسي للحركة أوائل شهر آذار/مارس المقبل، وأفادت المصادر بأنّ الوفد سيضم  أعضاء المكتب السياسي الـ5 في غزة، وآخرين من الخارج برفقة الأمين العام.

كما تأتي هذه الزيارة بعد أيام من اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، ما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين، أعقبه عمليتا إطلاق نار في القدس قتل فيها 7 إسرائيليين.​​​​​​​ وأطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخين من قطاع غزة، في اتجاه مدينة عسقلان المحتلة، رداً على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

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