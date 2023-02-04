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شرطة الاحتلال تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة في باقة الغربية

الأحد 05 فبراير 2023 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تقتحم منزل زوجة الأسير وليد دقة في باقة الغربية



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الأحد، منزل زوجة الأسير وليد دقة، سناء سلامة، في مدينة باقة الغربية، وعبثت بمحتوياته خلال أعمال تفتيش استفزازية، ومنعت التصوير.

وبحسب المعلومات المتوفرة، منعت الشرطة زوجة الأسير وليد دقة من تصوير اقتحام المنزل وتفتيشه، وحاولت مصادرة هاتفها.

وصادرت الشرطة بعض الممتلكات والصور للأسير وليد دقة التي وضعت داخل منزل العائلة، وذلك لأسباب لم تعرف حتى اللحظة.

والأسير وليد دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية، معتقل منذ العام 1986 ومحكوم بالسجن المؤبد الذي حدد لاحقا بـ37 عاما، وأضافت محكمة إسرائيلية على حكمه لاحقا عامين آخرين، وخلال العام 1999 ارتبط بزوجته سناء سلامة، وخلال العام 2020 رزقا بطفلة أسمياها "ميلاد" عبر تهريب نطفة محررة.

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