تشغيل أول قسم لقسطرة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تشغيل أول قسم لقسطرة قلب الأطفال في القطاع الحكومي بمجمع فلسطين الطبي برام الله.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم توطين خدمة قسطرة قلب الأطفال في مجمع فلسطين الطبي، وإجراء أول قسطرة علاجية لطفل عمره 13 عاما، كان يعاني من فتحة في القلب بين الأذين الأيمن والأيسر، حيث تم إغلاق الفتحة بالقسطرة.

وأشارت إلى أنه تم تسريح المريض إلى البيت، على أن تتم متابعته وفق الخطة العلاجية.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمجمع أحمد البيتاوي "إن نجاح هذا المشروع هو نتاج تضافر جهود كبيرة داخل وزارة الصحة وبين الطاقم الطبي في مجمع فلسطين الطبي".

وشكر البيتاوي الطاقم الطبي الذي أجرى العملية، والذي يقع على عاتقه تشغيل القسم، وهم: رولا عواد اختصاصية تشخيص وعلاج قلب وقسطرة الأطفال، ونزار حجة اختصاصي جراحة قلب الأطفال، وعبد الحليم أبو حاتم اختصاصي الإنعاش والتخدير، وفنيو القسطرة محمود معالي، وسلوى أبو مخو، وعقاب محمد.

وأضاف البيتاوي أن استقبال مرضى خدمة قسطرة قلب الأطفال سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة بوجود فريق وطني متكامل مؤهل ومدرب على هذا النوع من الخدمات التخصصية النوعية لتوطينها ووقف تحويلها للخارج.