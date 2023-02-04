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"الجهاد الإسلامي": اعتقال قياداتنا يعكس مدى تخبط الاحتلال

الأحد 05 فبراير 2023 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد الإسلامي": اعتقال قياداتنا يعكس مدى تخبط الاحتلال



غزة/ سما /

 قالت حركة الجهاد الإسلامي، الأحد، إن إقدام قوات الاحتلال على استهداف واعتقال قادتها وكوادرها في محافظة جنين فجر اليوم، هي محاولة بائسة للتأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وصمود المجاهدين وعزيمتهم.

وأضافت الجهاد في بيان لها: "إن اعتقال القائد الشيخ خضر عدنان والقائد خالد غوادرة، وعدداً من إخوانهم وأبناء شعبنا، يعكس مدى التخبط والضغط الذي يلاحق حكومة الاحتلال الفاشية، جراء تصاعد انتفاضة شعبنا في القدس والضفة المحتلة". بحسب تعبير البيان.

وتابعت: "لقد شكّل الشيخ خضر عدنان وإخوانه المجاهدين حالة وعي متجددة، وجذوة اشتباك مشتعلة في وجه الاحتلال، ونستذكر دوره الطليعي في معارك الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال والتي كانت محطات راسخة في تسجيل جولات انتصار لأسرانا وشعبنا". وفقًا لبيانها.

وأكدت أنه "رغم هذه الهجمة الاحتلالية المسعورة بحق شعبنا ورموزنا وكوادرنا لن يستطيع إخماد وهج الانتفاضة وشعلة المقاومة، وكلما تمادى الاحتلال في عدوانه سيزيد ذلك من صمودنا أكثر، واستمرارنا في جهادنا حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا". بحسب نص البيان.

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