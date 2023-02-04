ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال العام الماضي

رام الله/ سما/

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء، التي صدرت نتائجها، اليوم الأحد، ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.27% خلال عام 2022، مقارنة بعام 2021.

وأوضح "الإحصاء"، أن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ارتفع إلى 108.50 خلال العام الماضي، مقارنة بـ 105.06 خلال العام الذي سبقه (سنة الأساس 2019=100).

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية المكونة للمؤشر، سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 8.47%، وأنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 3.07%، وأنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 2.16%، بينما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 6.70%.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 0.85% خلال شهر كانون الأول 2022 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2022، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 110.57، مقارنة بـ 109.64 خلال الشهر الذي يليه.

وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 13.90%، التي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.10% خلال شهر كانون الأول 2022، مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية، التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعا خلال شهر كانون الأول 2022 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2022، أهمها: صناعة منتجات التبغ، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وصناعة الأثاث، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضا في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة الملابس.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضا مقداره 7.97% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 5.31% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.