رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة صباح اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- رئيس الشباك يحذر من ارتفاع وتيرة التحريض ويتفق مع المفتش العام للشرطة بعدم التسامح مع المحرضين

- الشرطة ستحقق مع الطيار زئيف راز الذي دعا الى قتل نتنياهو ووزرائه اذا ما اقرت خطته لإضعاف القضاء

- عشرات الآلاف يتظاهرون في عدة مدن ضد حكومة نتنياهو

- الرئيس الفرنسي استقبل نتنياهو بالأحضان لكنه اعرب عن قلقه من خطواته

- تسونامي إنذارات لإسرائيل من شركات الاستثمار الدولية جراء اضعاف القضاء

* "معاريف":

- اعتقال شاب بدوي بشبهة اغتصاب امرأة في بلدة جديرة

- قتلة الاخوين السعدي من الناصرة انتحلوا شخصيات شرطية وقتيل آخر في ام الفحم

- "لن نقبل الدكتاتورية" صرخة المتظاهرين ضد نتنياهو

- الطيار زئيف راز هدد بقتل نتنياهو

- طبيب من هضبة الجولان المحتلة انقذ حياة طفل يهودي

- وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر حول الزراعة بالمغرب

* "هآرتس":

- مظاهرات في كافة انحاء البلاد

- الشباك يحذر من ارتفاع نسبة التحريض

- الرئيس الفرنسي لنتنياهو: إسرائيل لن تكون ديمقراطية في حال إقرار القوانين

- الغاء انتخاب صديق نتنياهو مئير حبيب للبرلمان الفرنسي بعد الكشف عن تزوير والشرطة الفرنسية تحقق معه بتهم الفساد

- نتنياهو يدرس تعيين مئير حبيب سفيرا لإسرائيل في باريس