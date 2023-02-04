فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة صباح اليوم الأحد.
* "يديعوت احرونوت":
- رئيس الشباك يحذر من ارتفاع وتيرة التحريض ويتفق مع المفتش العام للشرطة بعدم التسامح مع المحرضين
- الشرطة ستحقق مع الطيار زئيف راز الذي دعا الى قتل نتنياهو ووزرائه اذا ما اقرت خطته لإضعاف القضاء
- عشرات الآلاف يتظاهرون في عدة مدن ضد حكومة نتنياهو
- الرئيس الفرنسي استقبل نتنياهو بالأحضان لكنه اعرب عن قلقه من خطواته
- تسونامي إنذارات لإسرائيل من شركات الاستثمار الدولية جراء اضعاف القضاء
* "معاريف":
- اعتقال شاب بدوي بشبهة اغتصاب امرأة في بلدة جديرة
- قتلة الاخوين السعدي من الناصرة انتحلوا شخصيات شرطية وقتيل آخر في ام الفحم
- "لن نقبل الدكتاتورية" صرخة المتظاهرين ضد نتنياهو
- الطيار زئيف راز هدد بقتل نتنياهو
- طبيب من هضبة الجولان المحتلة انقذ حياة طفل يهودي
- وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر حول الزراعة بالمغرب
* "هآرتس":
- مظاهرات في كافة انحاء البلاد
- الشباك يحذر من ارتفاع نسبة التحريض
- الرئيس الفرنسي لنتنياهو: إسرائيل لن تكون ديمقراطية في حال إقرار القوانين
- الغاء انتخاب صديق نتنياهو مئير حبيب للبرلمان الفرنسي بعد الكشف عن تزوير والشرطة الفرنسية تحقق معه بتهم الفساد
- نتنياهو يدرس تعيين مئير حبيب سفيرا لإسرائيل في باريس