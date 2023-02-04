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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 05 فبراير 2023 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة صباح اليوم الأحد.

* "يديعوت احرونوت":

- رئيس الشباك يحذر من ارتفاع وتيرة التحريض ويتفق مع المفتش العام للشرطة بعدم التسامح مع المحرضين 

- الشرطة ستحقق مع الطيار زئيف راز الذي دعا الى قتل نتنياهو ووزرائه اذا ما اقرت خطته لإضعاف القضاء 

- عشرات الآلاف يتظاهرون في عدة مدن ضد حكومة نتنياهو 

- الرئيس الفرنسي استقبل نتنياهو بالأحضان لكنه اعرب عن قلقه من خطواته

- تسونامي إنذارات لإسرائيل من شركات الاستثمار الدولية جراء اضعاف القضاء 

* "معاريف":

- اعتقال شاب بدوي بشبهة اغتصاب امرأة في بلدة جديرة

- قتلة الاخوين السعدي من الناصرة انتحلوا شخصيات شرطية وقتيل آخر في ام الفحم

- "لن نقبل الدكتاتورية" صرخة المتظاهرين ضد نتنياهو 

- الطيار زئيف راز هدد بقتل نتنياهو 

- طبيب من هضبة الجولان المحتلة انقذ حياة طفل يهودي 

- وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر حول الزراعة بالمغرب 

* "هآرتس":

- مظاهرات في كافة انحاء البلاد 

- الشباك يحذر من ارتفاع نسبة التحريض 

- الرئيس الفرنسي لنتنياهو: إسرائيل لن تكون ديمقراطية في حال إقرار القوانين 

- الغاء انتخاب صديق نتنياهو مئير حبيب للبرلمان الفرنسي بعد الكشف عن تزوير والشرطة الفرنسية تحقق معه بتهم الفساد

- نتنياهو يدرس تعيين مئير حبيب سفيرا لإسرائيل في باريس

#الصحف الإسرائيلية

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