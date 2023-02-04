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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 05 فبراير 2023 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، إصابة 13 مواطنا بالرصاص بينهم 3 حالات حرجة، عقب اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، ومواصلة حصار مدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

كشفت لأول مرة.. خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق لحل مشكلتي التواصل الجغرافي وربط المستوطنات بإسرائيل
تشييع الشهيد قلالوة بالجديدة و13 اصابة بينها 3 حرجة في مخيم عقبة جبر واقتحام حي الجالية الافريقية بالقدس القديمة
للأسبوع الخامس على التوالي: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
تواصل الحراك في الطيبة تصديا لمخطط شارع 44

* "الحياة الجديدة":

الرئيس يشارك في مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية في الـ12 الجاري
الرئيس يهاتف نجل وزوجة المناضل والكاتب الكبير يحيى رباح معزيا بوفاته
الاحتلال يواصل حصاره لمدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي ويقتحم مخيم عقبة جبر ويصيب 13 مواطنا بينهم 3 اصابات حرجة ويهدم أسوار منزل
قرية الجديدة ومحافظة جنين تودعان الشهيد عبد الله قلالوة
"الصحة" في اليوم العالمي للسرطان: تسجيل 5320 اصابة جديدة في فلسطين عام 2021
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وتوسع رقعة الاحتجاجات

"الأيام":

13 إصابة خلال اقتحام مخيم عقبة جبر والاحتلال يفشل في اعتقال شابين مطاردين
الاحتلال يصيب مواطنتين ويعتقل مواطنا ونجله في القدس
تشييع حاشد للشهيد قلالوة
بن غفير يلوح بتقديم استقالته مطالبا بتشديد السياسات ضد الفلسطينيين
اسرائيل: عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء
قناة عبرية تكشف عن خطة نتنياهو إغراق الضفة بأنفاق تحت الأرض

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