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الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين

الأحد 05 فبراير 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، ثلاثة مواطنين، من محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية ونادي الأسير ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خضر عدنان بعد ان داهمت منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

وأضافت المصادر ذتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد اللطيف صابر خليفة من قرية عجة، وخالد وليد غوادرة من قرية بير الباشا، بعد ان داهمت منزله وفجرت أبوابه الخارجية وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب المبرح على شقيقيه خطاب ومحمد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين وداهمت حي الجابريات واعتلى قناصة سطح عمارة سكنية، وانسحبت دون ان يبلغ عن اعتقالات.

#جنين #الاحتلال

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