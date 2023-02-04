  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد علي في القدس

الأحد 05 فبراير 2023 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد محمد علي في القدس



رام الله / سما /

 شيعت جماهير غفيرة، بعد منتصف الليل، جثمان الشهيد الفتى محمد علي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من منزل عائلته في بلدة عناتا،  قبل أن يؤدي المشيعون عليه صلاة الجنازة، ويوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في الجنازة شعارات تدعو للرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وسلمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية جثمان الشهيد بعد أن احتجزته لنحو أسبوعين، بعد استشهاده في الخامس والعشرين من الشهر الماضي متأثرًا بجروحه إثر إصابته برصاص قناص إسرائيلي خلال مواجهات في مخيم شعفاط.

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

"تدخل غبي وغير ضروري" نتنياهو يهاجم وزير الخارجية الأمريكي

طيار إسرائيلي يهدد باغتيال نتنياهو والليكود يدعو لاعتقاله

روسيا تهدد بحرق كل ما تبقى تحت حكم كييف..

اتحاد العمال يعلن دمج فرعيه بالضفة وغزة

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم التاسع على التوالي

image_processing20230204-291924-fhnlki

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي لم يعترض طائرة مسيرة من غزة

photo_2023-02-04_20-53-52

فيديو: الاحـتلال يزعم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من غزة

عملية بيت ليد - Copie

في ذكرى عملية "بيت ليد".. رسائل نارية من الناطق العسكري لسرايا القدس (فيديو)

photo_2023-02-04_19-32-52

للأسبوع الخامس على التوالي.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم