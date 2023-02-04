بينهم القيادي خضر عدنان.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

و اعتقلت تلك القوات القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان بعد اقتحام منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

واعتقل من جنين، خالد غوادرة من بير الباشا، وحمودي الصابر، وعبود الصابر من بلدة عجة.

وشهدت مناطق متفرقة من جنين، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال عمليتها العسكرية.

واعتقل إبراهيم الزبيدي من مخيم الجلزون شمال رام الله.

فيما اعتقل أمين ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.