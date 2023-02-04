بالفيديو: أمريكا تسقط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا

وكالات

أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام لحظة إسقاط القوات الأمريكية المنطاد الصيني الذي "تسلل" إلى أجواء البلاد منذ عدة أيام، قبالة سواحل كارولينا. بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأصبح أحدث بؤرة توتر بين واشنطن وبكين، انتهت عملية إسقاط "المنطاد"، حيث تم بث العملية على الهواء مباشرة من قبل وسائل الإعلام الأمريكية.



وتم إسقاط المنطاد فوق المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن يسقط في المياه الإقليمية للولايات المتحدة، كما تأمل واشنطن أن يتم العثور على الأجهزة المحملة عليه ودراستها.

وتجري عملية في المياه الإقليمية للولايات المتحدة لانتشال الحطام من المنطاد، الذي كان يحلق على ارتفاع حوالي 60 ألف قدم(18288 متر)، ويقدر أنها بحجم ثلاث حافلات مدرسية.

وقال مسؤولان أمريكيان، إن المنطاد أسقطته طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية، وتظهر اللقطات انفجارا طفيفا أعقبه هبوط المنطاد نحو المياه، وشوهدت طائرات عسكرية أمريكية تحلق في المنطقة المجاورة، كما تم نشر سفن في المياه لبدء عملية انتشال الحطام.

وكان المسؤولون الأمريكيون، يهدفون إلى تحديد توقيت العملية حتى يتمكنوا من استعادة أكبر قدر ممكن من الحطام قبل أن تغرق في المحيط، وكان البنتاغون قد قدر في وقت سابق، أن أي منطقة حطام ستكون كبيرة.