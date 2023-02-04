فيديو: الاحـتلال يزعم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من غزة

غزة/سما/

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال اعترض طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى مستوطنات غلاف غزة.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن منظومة القبة الحديدية تعاملت مع طائرة بدون طيار تابعة لحماس حلقت على ارتفاعات غير مسموح بها وتم إسقاطها في سماء القطاع.

وذكر المراسل العسكري لصحيفة مكور ريشون العبرية: "سمع انفجار في مختلف مناطق غلاف غزة من سديروت وحتى عسقلان .

ولاحقا قالت بلدية سديروت: "بعد سماع دوي انفجار في المدينة قبل بضع دقائق، أفاد الجيش أنه لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكن منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة معادية في سماء القطاع.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة، مشيرًا إلى أنه تم اعتراضها داخل حدود قطاع غزة.