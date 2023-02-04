  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو: الاحـتلال يزعم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من غزة

السبت 04 فبراير 2023 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحـتلال يزعم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من غزة



غزة/سما/

زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن جيش الاحتلال اعترض طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى مستوطنات غلاف غزة.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن منظومة القبة الحديدية تعاملت مع طائرة بدون طيار تابعة لحماس حلقت على ارتفاعات غير مسموح بها وتم إسقاطها في سماء القطاع.

وذكر المراسل العسكري لصحيفة مكور ريشون العبرية: "سمع انفجار في مختلف مناطق غلاف غزة من سديروت وحتى عسقلان .

ولاحقا قالت بلدية سديروت: "بعد سماع دوي انفجار في المدينة قبل بضع دقائق، أفاد الجيش أنه لم يتم إطلاق  صواريخ من قطاع غزة، لكن منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة معادية في سماء القطاع.

وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض الطائرة، مشيرًا إلى أنه تم اعتراضها داخل حدود قطاع غزة.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

ارتفاع بسيط على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"تدخل غبي وغير ضروري" نتنياهو يهاجم وزير الخارجية الأمريكي

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

روسيا تهدد بحرق كل ما تبقى تحت حكم كييف..

"هاليفي" يتخذ عقوبات صارمة بحق مجموعة من ضباط وجنود "جولاني" لهذا السبب..

الأخبار الرئيسية

عملية بيت ليد - Copie

في ذكرى عملية "بيت ليد".. رسائل نارية من الناطق العسكري باسم سرايا القدس

photo_2023-02-04_19-32-52

للأسبوع الخامس على التوالي.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

AP21159711270451-1024x640

موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

ibud_shlish_autoOrient_i

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم