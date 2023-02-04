آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

رام الله/سما/

قال الراصد الجوي قصي حلايقة اليوم السبت، ان البلاد تتأثر بمنخفض جوي سريع وبارد بشكلٍ لافت، حيث تهطل الأمطار بغزارة مصحوبة بعواصف رعدية ، مبيناً أن الهطولات تضعف خلال ساعات العصر والمساء مع استمرار فرص هطول أمطار خفيفة ليلاً، استعداداً لمنخفض قطبي قوي يبدأ الاثنين القادم.

وبين حلايقة أن الطقس يوم الأحد سيكون بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم، وتسقط زخات متفرقة من المطر في شمال البلاد صباحاً، وتشد الرياح في المساء وتصبح مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية.

وبشأن المنخفض القطبي يوم الاثنين ، تتأثر البلاد بمنخفض جوي عميق، مصحوب بكتلة هوائية باردة جداً، حيث تنتشر الأمطار إلى المنطقتين الوسطى والجنوبية مع ساعات الليل، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبَرَد خاصة مساءً وليلاً، وتهب رياح شديدة بهبات تلامس حاجز 90 كم/ ساعة.

ويتواصل الثلاثاء تأثر المنطقة بالمنخفض الجوي العميق، والذي يتمركز فوق الأراضي السورية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس شديد البرودة فوق الجبال، وتهطل الأمطار الغزيرة في معظم المناطق، تترافق بعواصف رعدية وهطول لزخات من البَرَد، وتهب رياح قوية بهبات تلامس 80 كم/ ساعة أحياناً.

وبين حلايقة أن الأجواء شديدة البرودة تشتد صباحاً ًالأربعاء مع أمطار غزيرة رعدية ومرفقة بزخات كثيفة من البَرَد أحياناً، كما يحتمل سقوط زخات خفيفة من الثلج فوق رؤوس الجبال، ثم تتراجع الهطولات في النصف الثاني من اليوم وتتوقف وتتناقص السحب، وتقترب الحرارة من الصفر ليلاً وفي الصباح الباكر، ويحتمل تشكل صقيع واسع.