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إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم

السبت 04 فبراير 2023 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم



طولكرم/سما/

أعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم السبت، أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي، إلى أن (1600) ناخب من أصل (2257)، بما نسبته 70.9%، مارسوا حقهم الانتخابي في انتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرفة، التي تنافس على مقاعدها 16 مرشحا.

وجرت العملية الانتخابية بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، ولم يسجل أي اعتراض أو طعن أثناء تلك العملية وأثناء فرز الأصوات.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي: "نمضي قدماً في الترجمة العملية لتنفيذ الارادة السياسية والوطنية لانجاز انتخابات الغرف التجارية الصناعية في جميع محافظات الوطن، التي كانت عرسا ديمقراطيا بامتياز لاحداث التطوير المنشود في الغرف التجارية."

وشدد على أهمية هذه الانتخابات التي تشكّل رافعة حقيقية في تحسين الخدمات التي تقدمها الغرف لمنتسبيها، ووضع الخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني".

وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وبالتزكية في غرف محافظات القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.

وفيما يلي أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم:

#طولكرم #نتائج الانتخابات

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