موقع عبري يكشف خطة نتنياهو لإغراق الضفة بالأنفاق

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع عبري، عن خطة أعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لإغراق" الضفة الغربية بأنفاق تحت الأرض، بغية حل مشكلة "التوصل الجغرافي" بين المدن الفلسطينية من جانب، وحل مشكلة ربط المستوطنات بإسرائيل بشكل آمن جانب آخر.

وقال موقع "زمن إسرائيل" بالعبرية، إن نتنياهو يتحدث عن أنفاق عالية السرعة مصممة لحل مشاكل الاختناقات المرورية والازدحام ، بحسب رؤية الملياردير الأمريكي إيلون موسك وشركة تعدين الأنفاق التي أسسها ، بورينج.

وذكر الموقع، السبت، أن نتنياهو قدم رؤيته، في محادثة مع مستثمرين فرنسيين يوم الجمعة في باريس، في الفندق الذي يقيم فيه نهاية الأسبوع.

وبحسب نتنياهو، فإن مثل هذه الأنفاق من شأنها أن تفنِّد "ادعاء" الفلسطينيين بعدم وجود تواصل إقليمي لهم، حيث سيتم الحفاظ على الاستمرارية تحت الأرض وجعل الانتقال من مدينة إلى مدينة يستغرق بضع دقائق قليلة.

وعلى الجانب الآخر، يرى نتنياهو أن خطة الأنفاق من شأنها حل مشاكل المستوطنات، التي سيتم ضمها فعليا لإسرائيل من خلال شبكة من الأنفاق والطرق السريعة ومترو الأنفاق، الأمر الذي سيوفر أيضا للمستوطنين حلولا آمنة.

وخلال حديثه مع المستثمرين الفرنسيين، الذين قدرت ثروتهم الإجمالية بـ 150 مليار دولار بحسب رئيس الوزراء، تساءل نتنياهو عمن سيكون على استعداد للاستثمار في مثل هذا المشروع ، وبحسب قوله، رفع العديد منهم أيديهم بسرور.

وذكر "زمن إسرائيل"، أن أحد المستثمرين أدعى لنتنياهو أنه يستثمر في إسرائيل، لكن لديه مشاكل بيروقراطية لا نهاية لها، بشكل خاص مع سلطة الأراضي الإسرائيلية.