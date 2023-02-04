  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تعقب على حملة التحريض الإسرائيلية بحق الشيخ صبري

السبت 04 فبراير 2023 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على حملة التحريض الإسرائيلية بحق الشيخ صبري



القدس المحتلة/سما/

قال  الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة إنّ حملة التحريض الشرسة التي يقودها الإعلام العبري بحق خطيب المسجد الأقصى المبارك، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري، لن تكسر عزيمته، ولن تثنيه عن مواصلة الدفاع عن القدس والأقصى. 
 
وأضاف في تصريح صحفي أن محاولات الاحتلال اليائسة لتغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة عن ساحة القدس والأقصى، يهدف للاستفراد بهما ضمن حملة شاملة لاستكمال السيطرة عليهما، وتنفيذ مخططات حكومة الاحتلال المتطرفة بفرض التقسيم الزماني والمكاني والتهيئة لهدم الأقصى وإقامة "الهيكل" المزعوم. 
 
وأشاد حمادة بصمود الشيخ  الشيخ عكرمة صبري الذي وقف ثابتًا شامخًا أمام محاولات صده عن الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك على مدار السنوات السابقة، ولاقى الكثير من المعاناة والملاحقة، بالرغم من بلوغه سن الرابعة والثمانين من عمره، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الحملة الهمجية بحق الشيخ، الذي سيبقى قدوة للجيل الثائر في التشبث بالأرض وحماية المقدسات.

#حماس

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

"تدخل غبي وغير ضروري" نتنياهو يهاجم وزير الخارجية الأمريكي

ارتفاع بسيط على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

برئاسة الرئيس.. القيادة تعقد اجتماعا لها في رام الله

الجريمة تعصف بالداخل المحتل: 4 قتلى خلال يوم واحد

الأخبار الرئيسية

ibud_shlish_autoOrient_i

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل

photo_2023-02-04_14-29-23

كتائب القسام تتصدى لاقتحام الاحتلال لأريحا.. إعلام إسرائيلي يعلق

النخالة-عباس-1623508513

النخالة يلتقي برئيس جهاز المخابرات المصرية

جيش الاحتلال

صحيفة عبرية: حتى في أهدأ مدن الضفة عشرات المسلحين في انتظارنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم