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الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل

السبت 04 فبراير 2023 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل



رام الله/سما/

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ان الرئيس محمود عباس، جدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل.

وأضاف الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر" اليوم السبت: "في اجتماع القيادة الفلسطينية يوم أمس جدد الرئيس أبو مازن دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل".

وأشار إلى أن الرئيس عباس وضع آليات وتصورات واستراتيجيات لتصليب الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام".


يذكر أنّ القيادة الفلسطينية، عقدت أمس الجمعة، اجتماعًا لها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس عباس، اتّفقوا خلاله على مواصلة هذا العمل والتحرك على المستويات كافة، والاستمرار في هذه الاجتماعات.

كما وضع الرئيس عباس، أعضاء القيادة بصورة آخر المستجدات والاتصالات واللقاءات الجارية لحماية شعبنا وحقوقه المشروعة.

#الرئيس عباس

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