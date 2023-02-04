اتحاد العمال يعلن دمج فرعيه بالضفة وغزة في لائحة إدارية ومالية واحدة

رام الله/سما/

أعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، عن دمج فرعي الاتحاد في الضفة وغزة، ضمن لائحة عمل إدارية ومالية واحدة.

جاء هذا الاعلان في ختام اجتماع موسع لقيادة الاتحاد الذي عقد اليوم السبت، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مفوض المنظمات الشعبية فيها واصل أبو يوسف، وأعضاء اللجنة التنفيذية: صالح رأفت، وأحمد مجدلاني، وفيصل عرنكي، وبسام الصالحي، ورمزي رباح، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض المنظمات الشعبية فيها محمد المدني، ونائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين راسم البياري، وكافة أعضاء الأمانة العامة للاتحاد.

وبين المدني وأبو يوسف، أن الإعلان جاء كمحصلة لمجموعة لقاءات بين الكوادر والقادة النقابيين، أفضت إلى الاتفاق على مواصلة العمل النقابي في الضفة وغزة على لائحة مالية وادارية واحدة، وصولا إلى حركة نقابية واحدة، وتوحيد كافة أطياف العمل النقابي ضمن جسم واحد، يعمل على أجندة متسقة؛ قوامها خدمة العمال وحماية حقوقهم ومصالحهم.

وأكد سعد أن هذا الإعلان هو مكمل لإجراءات توحيد الأطر النقابية التي دعا إليها الرئيس محمود عباس، وسعي منظمة التحرير، لتنظيم العمل النقابي داخل الوطن وخارجه.

ورحب الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير المشاركون في الاجتماع، وكتلهم النقابية والعمالية، بهذا الإعلان الذي سينعكس إيجابا على مسيرة العمل النقابي في فلسطين.

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