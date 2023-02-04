الصحة بغزة: 40% من مرضى السرطان محرومون من العلاج خارج القطاع

غزة/سما/

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ”حرمان 40 بالمئة من مرضى السرطان في القطاع من حقهم في العلاج بالخارج”.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم علاج الأورام في وزارة الصحة بغزة خالد ثابت، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السرطان الذي يوافق 4 فبراير/ شباط من كل عام.

وقال ثابت إن “إسرائيل تحرم 40 بالمئة من مرضى السرطان في القطاع من حقهم بالعلاج في الخارج”.

وأضاف: “مرضى السرطان بالقطاع يواجهون تحديات متعددة تزيد من خطورة أوضاعهم الصحية”.

وتابع: “أبرز التحديات تتمثل بقيود إسرائيل التي تحرم المرضى من الحصول على حقهم بالعلاج وتمنع دخول الأدوية اللازمة لهم”.