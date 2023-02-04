  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة: 40% من مرضى السرطان محرومون من العلاج خارج القطاع

السبت 04 فبراير 2023 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: 40% من مرضى السرطان محرومون من العلاج خارج القطاع



غزة/سما/

اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ”حرمان 40 بالمئة من مرضى السرطان في القطاع من حقهم في العلاج بالخارج”.

جاء ذلك على لسان رئيس قسم علاج الأورام في وزارة الصحة بغزة خالد ثابت، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السرطان الذي يوافق 4 فبراير/ شباط من كل عام.

وقال ثابت إن “إسرائيل تحرم 40 بالمئة من مرضى السرطان في القطاع من حقهم بالعلاج في الخارج”.

وأضاف: “مرضى السرطان بالقطاع يواجهون تحديات متعددة تزيد من خطورة أوضاعهم الصحية”.

وتابع: “أبرز التحديات تتمثل بقيود إسرائيل التي تحرم المرضى من الحصول على حقهم بالعلاج وتمنع دخول الأدوية اللازمة لهم”.

#الصحة بغزة

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

"تدخل غبي وغير ضروري" نتنياهو يهاجم وزير الخارجية الأمريكي

ارتفاع بسيط على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

برئاسة الرئيس.. القيادة تعقد اجتماعا لها في رام الله

الأخبار الرئيسية

ibud_shlish_autoOrient_i

أريحا تثير قلقا لدى "الشاباك"

الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل

photo_2023-02-04_14-29-23

كتائب القسام تتصدى لاقتحام الاحتلال لأريحا.. إعلام إسرائيلي يعلق

النخالة-عباس-1623508513

النخالة يلتقي برئيس جهاز المخابرات المصرية

جيش الاحتلال

صحيفة عبرية: حتى في أهدأ مدن الضفة عشرات المسلحين في انتظارنا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم