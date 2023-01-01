كتائب القسام تتصدى لاقتحام الاحتلال لأريحا.. إعلام إسرائيلي يعلق

أريحا/سما/

أعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، كتيبة مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، عن خوض مقاتليها في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت.

وقالت الكتيبة في تصريح مقتضب لها: "إننا في كتائب القسام - كتيبة مخيم عقبة جبر، ونحن نعلن عن انطلاقة عملنا الجهادي المبارك لنؤكد ونعاهد الله تعالى، أن نصون دماء الشهداء الأبطال، وأن نستمر على درب الجهاد والمقاومة، وإن كتائب القسام المظفرة ستبقى تقف لهذا الاحتلال بالمرصاد".

وأكدت أن الاحتلال فشل في تحقيق هدفه في مخيم عقبة جبر، وانسحب خائبا عقب خوض مقاتلي الكتائب اشتباكات عنيفة معه.

وتعليقا على ظهور عناصر من كتائب القسام في مخيم عقبة جبر قال موقع كودكود العبري : "لأول مرة، مسلحين فلسطينيين من حركة حماس يشاركون في التصدي لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم عقبة جبر في أريحا.

ووثقت عدسات المصورين، صباح اليوم، الظهور الأول لمقاتلي كتيبة مخيم عقبة جبر التابعة لكتائب القسام بأريحا خلال اشتباكهم وتصديهم لاقتحام الاحتلال.

وشهد المخيم عملية عسكرية واسعة استمرت لأكثر من أربع ساعات لاعتقال مطلوبين للاحتلال نفذوا عملية إطلاق نار على مطعم للمستوطنين قبل أسبوع.

وفشلت قوات الاحتلال في اعتقال المطاردين بعد اشتباكات مسلحة، تخللها هدم قوات الاحتلال لأجزاء من منازل المواطنين وتدمير شوارع ومزارع دواجن.

وأصيب 13 مواطناً برصاص الاحتلال، واعتقل 10 آخرين جرى الإفراج عن معظمهم لاحق