النخالة يلتقي برئيس جهاز المخابرات المصرية

القاهرة/سما/

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة والوفد المرافق له، مساء اليوم، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي: "ناقش الطرفان آخر التطورات في فلسطين المحتلة، خاصة الأوضاع في القدس والضفة الغربية، لاسيما جنين، والأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص.

وأضافت الحركة: بحث الجانبان العلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني . وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

وأشارت إلى أن اللقاء ساد في أجواء أخوية وإيجابية، في ظل تأكيد مصر على استمرار جهودها المساندة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.

وبينت أن الجانبان اتفقا على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والاوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.