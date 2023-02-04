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فصائل فلسطينية تُعلق على اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا

السبت 04 فبراير 2023 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل فلسطينية تُعلق على اقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا



أريحا/سما/

عقبت فصائل فلسطينية اليوم السبت، على شن الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا.

الشعبية
أكَّدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، أنّ عدوان الاحتلال على المخيمات الفلسطينيّة بالضفة المحتلة كما جرى صباح اليوم بحق أبناء شعبنا في مخيم عقبة جبر في أريحا، إلى جانب تصاعد حملات الاعتقال اليوميّة، لن تضعف المقاومة وإرادة شعبنا في صد ومواجهة هذا العدوان.

واعتبرت الجبهة، أنّ هذا العدوان سيُقابله شعبنا بالمقاومة كما عادته، ولن يسمح للاحتلال بالاستفراد به والتغوّل على حقوقه، وسيفرض منطقه بالعيش بكرامة وممارسة المقاومة بكافة أشكالها حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية.

ورأت الشعبيّة، أنّ تصاعد عمليات المقاومة بكافة الأشكال ومختلف الوسائل يؤكّد بشكلٍ قاطعٍ أنّ مرحلة جديدة تتشكّل في الضفة سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري وطلائع المقاومة التي تلاحق المستوطنين وتُحوّل مستعمراتهم إلى سجونٍ للمستوطنين.

الجهاد


من جانبه قال طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، إن ما قامت به قوات الاحتلال في عقبة جبر بأريحا من عدوان سافر، صباح اليوم السبت، جريمة بكل معنى الكلمة.

وأضاف عز الدين في تصريح صحفي: إن عدوان الاحتلال على أهلنا في عقبة جبر من إصابات خطيرة وهدم للبيوت واعتقالات ودمار، يمثل تصعيداً سافراً يستوجب وقفة جدية لتعزيز صمود أهلنا لرد العدوان".

وأكد أن تصاعد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني خطير جداً، ولن يرهبهم أو ينال من عزيمتهم، ولا يمكن السكوت عنه، مبينا أن ذلك يتطلب تصعيد العمل المقاوم في كل مكان.

حماس

وبدوره قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم: "إن تمدد حالة الفعل المقاوم على طول مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وعرضها، يؤكد أن هذه الثورة المتعاظمة ستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأضاف قاسم  "نحيي الشباب المقاوم الذي تصدي ببطولة وبسالة لاقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا".

وأشاد بالاشتباك الذي وصفه بالمسلح المرعب الذي أربك جيش الاحتلال، وأفشل أهدافه من اقتحام المخيم، وعجز الاحتلال عن اعتقال المقاومين، حسب اعتراف جيشه.

#اريحا

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