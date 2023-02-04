  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن على التوالي

السبت 04 فبراير 2023 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن على التوالي



أريحا/سما/

 تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها المفروض على مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر جنوبا، لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال ما زالت متواجدة على مداخل المدينة، من خلال حواجز عسكرية أقامتها قبل أسبوع، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، والتدقيق في هويات ركابها، وذلك ضمن ما تسمى سياسة "العقاب الجماعي".

ولفتت إلى أن جرافة عسكرية تابعة للاحتلال أغلقت طريقا فرعيا في منطقة "وادي القلط" غرب أريحا، بالسواتر الترابية.

يشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب المدينة صباح اليوم، وأصابت 13 مواطنا بجروح، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، واعتقلت آخرين.

#أريحا #مخيم عقبة جبر

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

"تدخل غبي وغير ضروري" نتنياهو يهاجم وزير الخارجية الأمريكي

شهيد برصاص الاحتلال قرب نابلس

ارتفاع بسيط على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

photo_2023-02-04_14-29-23

كتائب القسام تتصدى لاقتحام الاحتلال لأريحا.. إعلام إسرائيلي يعلق

النخالة-عباس-1623508513

النخالة يلتقي برئيس جهاز المخابرات المصرية

جيش الاحتلال

صحيفة عبرية: حتى في أهدأ مدن الضفة عشرات المسلحين في انتظارنا

ميليشيات مسلحة في المستوطنات

بن غفير يبني ميليشيات ارهابية مسلحة في المستوطنات والبؤر الاستيطانية

انتفاضة ثالثة

لماذا تحذر الاستخبارات الأميركية من اندلاع انتفاضة ثالثة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم