الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الثامن على التوالي

أريحا/سما/

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها المفروض على مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر جنوبا، لليوم الثامن على التوالي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال ما زالت متواجدة على مداخل المدينة، من خلال حواجز عسكرية أقامتها قبل أسبوع، وتقوم بتقييد حركة مركبات المواطنين، والتدقيق في هويات ركابها، وذلك ضمن ما تسمى سياسة "العقاب الجماعي".

ولفتت إلى أن جرافة عسكرية تابعة للاحتلال أغلقت طريقا فرعيا في منطقة "وادي القلط" غرب أريحا، بالسواتر الترابية.

يشار إلى أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب المدينة صباح اليوم، وأصابت 13 مواطنا بجروح، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، واعتقلت آخرين.