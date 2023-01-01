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مسؤول فلسطيني: القيادة رفضت الضغوط التي مورست عليها للتراجع عن قراراتها

السبت 04 فبراير 2023 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني: القيادة رفضت الضغوط التي مورست عليها للتراجع عن قراراتها



رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، اليوم السبت، أن القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس ، رفضت كافة الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن مواصلة تحركاتها الدولية، والتراجع عن القرارات التي اتخذتها مؤخرا من بينها تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني.

وأضاف أبو يوسف أن قرار القيادة وهو ما أكدته خلال اجتماعها برئاسة الرئيس عباس أمس هو الاستمرار بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وعدم الرضوخ أمام التهديدات الإسرائيلية، والاستمرار بالإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية لشعبنا.

وشدد على أن استمرار العمل مع المؤسسات الحقوقية الدولية، وتسريع الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، محملا إياه مسؤولية ما يجري على الأرض.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تشن عدوانا شاملا على شعبنا، وتحاول فرض أمر واقع على الأرض، مؤكداً على استمرار المقاومة الشعبية والتصدي لسلطات الاحتلال في كافة المناطق.

#القيادة #الرئيس عباس #امريكا #اسرائيل #واصل أبو يوسف #منظمة التحرير #محمود عباس #التنسيق الامني #الاحتلال

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