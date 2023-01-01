"هاليفي" يتخذ عقوبات صارمة بحق مجموعة من ضباط وجنود "جولاني" لهذا السبب..

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت ، أن رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد هرتسي هاليفي اتخذ اجراءات صارمة بحق مجموعة من ضباط وجنود "لواء جولاني".

وقالت القناة 13 العبرية: "رئيس اركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي اتخذ إجراءات صارمة في أعقاب اندلاع شجار بين جنود من لواء جولاني وضابط كبير داخل قاعدة بالخليل، وجاءت العقوبات كتالي:

-قائد لواء الخليل لفت نظر.

-نائب قائد اللواء عزل.

-نائب قائد كتيبة جولاني عزل.

-قائد كتيبة جولاني لفت نظر.

-ضابط اتصال اللواء لفت نظر.

-قائد سرية جولاني إلغاء تعيينه كقائد للسرية، وسيخضع جميع المقاتلين المتورطين لإجراءات تأديبية وسيُرسلون إلى السجن.

ويُشار إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار سلسلة الاخفاقات في جيش العدو الصهيوني، والتي تحصل ما بين الحين والآخر.