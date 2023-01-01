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ما بعكس سيطرة المقاومة..

صحيفة عبرية: حتى في أهدأ مدن الضفة عشرات المسلحين في انتظارنا

السبت 04 فبراير 2023 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية: حتى في أهدأ مدن الضفة عشرات المسلحين في انتظارنا



الضفة المحتلة / سما /

قال الصحفي الإسرائيلي يوآف زيتون بصحيفة يديعوت اليوم السبت، إن عشرات المسلحين الفلسطينيين كانوا ينتظرون قوات الجيش في أريحا - حتى في أهدأ مدينة بالضفة الغربية.

وبين الصحفي "الإسرائيلي" "العناصر المسلحة المقاومون لها سيطرة كبيرة في وقت الأحداث الأمنية.

ويشار إلى أن آليات الاحتلال "الإسرائيلية" انسحبت اليوم السبت ، من قرية عقبة جبر بأريحا بعد ساعات من عملية عسكرية شنتها قوات الاحتلال أدت لإصابة 13 مواطناً بينهم إصابتان خطيرتان ودمار واسع في منازل المواطنين التي حاصرتها بحثاً عن عدد من الشبان ، واعترافها بالفشل في اعتقال المطلوبين.

#اريحا #الضفة الغربية #المقاومة #عقبة جبر #مقاومين #مسلحين #الجيش الإسرائيلي

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