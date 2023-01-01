تشييع جثمان الشهيد عبدالله قلالوة

جنين / سما /

شيّعت جماهير غفيرة من أهالي بلدة عقابا شمال شرق مدينة جنين، ظهر يوم السبت، جثمان الشهيد الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة (25 عامًا)، والذي ارتقى شهيدًا بالأمس متأثرًا بجروحه الحرجة برصاص جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، أنه "بمراسم عسكرية من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، انطلاق موكب تشييع جثمان الشهيد عبد الله قلالوة إلى جنين".

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأنّ الشهيد قلالوة من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال.

وأشار جبريل في تصريح صدر عنه، أنّ طواقم الهلال الأحمر تسلمت جثمان الشهيد، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، أطلق جنود الاحتلال، النار على شاب قرب الحاجز، ما أدّى لإصابته بجروح، وفي حينها لم يتم التأكد من وضعه الصحي.

بدورها، أعلنت الشؤون المدنية، عن استشهاد الشاب عبد الله قلالوة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوارة مساء اليوم.