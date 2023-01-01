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الجهاد والشعبية: العدوان على شعبنا لن ينال من عزيمته

السبت 04 فبراير 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد والشعبية: العدوان على شعبنا لن ينال من عزيمته



غزة / سما /

أكدتا حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السبت، على أن استمرار العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لن ينال من عزيمته.

 

ووصف طارق عزالدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر بأريحا، بأنه "عدوان سافر وجريمة بكل معنى الكلمة".


واعتبر عزالدين في تصريح صحفي له، بأن هذا التصعيد يستوجب وقفة جدية لتعزيز صمود أهلنا لرد العدوان.

 

وقال: "تصاعد جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا خطير جداً، ولن يرهبنا أو ينال من عزيمة شعبنا، ولا يمكن السكوت عنه، لذلك يتطلب تصعيد العمل المقاوم في كل مكان".

 

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية، أن هذا العدوان إلى جانب تصاعد حملات الاعتقال اليوميّة، لن تضعف المقاومة وإرادة شعبنا في صد ومواجهة هذا العدوان.

 

وقالت: إن "هذا العدوان سيُقابله شعبنا بالمقاومة كما عادته، ولن يسمح للاحتلال بالاستفراد به والتغوّل على حقوقه، وسيفرض منطقه بالعيش بكرامة وممارسة المقاومة بكافة أشكالها حتى دحر الاحتلال وتحقيق أهدافنا الوطنية".

ورأت الشعبية، أن "تصاعد عمليات المقاومة بكافة الأشكال ومختلف الوسائل يؤكد بشكل قاطع أن مرحلة جديدة تتشكل في الضفة سيرسم طريقها أبطال الرد الثوري وطلائع المقاومة التي تلاحق المستوطنين وتُحوّل مستعمراتهم إلى سجون للصهاينة". وفق تعبيرها.

#الجهاد الاسلامي #الجبهة الشعبية #اريحا

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