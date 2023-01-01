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رأفت: القيادة في حالة انعقاد دائم لمتابعة قراراتها الأخيرة في ضوء استمرار جرائم الاحتلال

السبت 04 فبراير 2023 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، إن القيادة في حالة انعقاد دائم لمتابعة القرارات التي اتخذتها مؤخرا، في ضوء تطورات الأوضاع الميدانية، وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي من جرائمه بحق أبناء شعبنا، من عمليات قتل وإعدام ميداني وهدم للمنازل.

وأضاف رأفت، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أن اجتماع القيادة أمس برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور فصائلي واسع، استعرض كل المحادثات مع الجانب الأميركي والأطراف العربية الشقيقة، والموقف الفلسطيني الواضح بضرورة وقف كل تلك الجرائم والأعمال أحادية الجانب.

وشدد رأفت على مواصلة التوجه الى كل المؤسسات الدولية، من أجل طلب الحماية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

#صالح رأفت #القيادة

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