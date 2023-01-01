السفير دياب اللوح: عقد مؤتمر لدعم القدس بالجامعة العربية خلال الشهر الجاري

القاهرة / سما /

أصدرت سفارة دولة فلسطين لدي جمهورية مصر العربية ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية بيانا تفصيليا حول عقد مؤتمر لدعم القدس في 12 فبراير 2023 في مقر جامعة الدول العربية ، والذي سيشهد حضور سيادة الرئيس محمود عباس وكبار الشخصيات العربية والأجنبية، حيث سيلقي سيادته كلمة شاملة خلال المؤتمر دعمًا لمدينة القدس وصمود أهلها .

وصرح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح في بيان صحفي، أنه بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين وجامعة الدول العربية، ، تم توجيه الدعوات إلى قادة الدول الأعضاء للمشاركة بمستوي تمثيل رفيع المستوى، وكذلك لعدد من الشخصيات الاعتبارية و المنظمات الدولية والصناديق العربية ووكالات التنمية العربية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من البعثات الدبلوماسية الأجنبية في القاهرة .

وأكد السفير دياب اللوح أن مؤتمر القدس الدولي رفيع المستوى سبق أن أقره مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ 158 وكذلك أقرته القمة العربية بالجزائر في دورتها الـ 31 ، وأنه تقرر عقده يوم 12 فبراير الجاري في هذا التوقيت الحرج تحديدا في محاولة لتدويل قضية القدس ودعم صمود الفلسطينيين ولوضعها على أجندة العمل العربي المشترك وتوحيد الموقف العربي لمواجهة ممارسات قوات الإحتلال الإسرائيلي في ظل الاستهداف الشرس لمدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمواطنين المقدسيين فيها وزيادة وتيرة التهويد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ؛ لاسيما عقب تشكل حكومة اليمين المتطرف التى تستهدف تدمير حل الدولتين والاستفراد بمدينة القدس ومحاولة عزلها وطمس هويتها .

وأوضح السفير دياب اللوح أن الهدف من عقد المؤتمر الدولي بحث وتداول سبل دعم صمود أهل المدينة المقدسة تنمويا واستثماريا في مدينة القدس، من خلال تقديم دراسة لتمويل مشاريع تنموية استثمارية مقترحة من قبل دولة فلسطين والتي تقدر ما بين 25 -30 مشروع في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وتمكين المرأة، وتقديم مقترح لإنشاء صندوق عربي تطوعي تساهم فيه الدول الأعضاء والصناديق العربية والقطاع الخاص ووكالات التنمية العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس .

وأعلن السفير دياب اللوح عن برنامج المؤتمر المنعقد بالشراكة بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية، بأنه يتضمن ثلاثة محاور أولها المحور السياسي وهو يشمل الجلسة الافتتاحية والجلسة السياسية التي سيكون في نهايتها صدور بيان صحفي، يعقبها عقد جلستين متزامنتين للمحورين القانوني والتنموي الاستثماري ، لبحث سبل تمكين المواطن الفلسطيني المقدسي لدعم صموده أمام الانتهاكات الإسرائيلية الرامية إلى تهجيره من عقر داره في مدينة القدس، وسبل الاستثمار في القطاع الاسكاني ودعم القطاع السياحي والمناهج التعليمية ، ثم يختتم بالجلسة الختامية لقراءة البيان الختامي والتوصيات .

وأعلن السفير دياب اللوح عن أمل فلسطين أن يتوج المؤتمر بتشكيل لجنة خبراء عرب متخصصة في القانون الدولي لتقديم الاستشارات القانونية في القضايا التي تنتهكها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحيث تجتمع هذه اللجنة بشكل دوري لبحث القضايا القانونية والانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس .