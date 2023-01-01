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الجيش يعترف: لم نتمكن من اعتقال منفذي عملية اريحا

السبت 04 فبراير 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش يعترف: لم نتمكن من اعتقال منفذي عملية اريحا



اريحا / سما /

نشرت قناة "كان" العبرية، اليوم السبت، نتائج العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا والتي خلفت نحو الـ13 إصابة برصاص الاحتلال الحي واعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وقالت القناة، إن "قوات من وحدة دوفدفان وماجلان، والكتيبة 47 "أسود الأغوار"، والشاباك، وحرس الحدود أنهت النشاط العسكري في مخيم عقبة جبر وغادرت بعد 4 ساعات من الاقتحام".

وأضافت أنه "لم يتم اعتقال الاثنين اللذين نفذا العملية عند مفترق ألموغ".

وأشارت إلى أنه "خلال النشاط حدثت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين ولم تقع إصابات في صفوف القوات وتم استجواب 18 شخصا في الميدان، ونقل 6 إلى التحقيق في الشاباك"

وأصيب 13 مواطنا فلسطينياً، اليوم السبت 4 فبراير 2023، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت حالة ثلاثة منهم بالحرجة، عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

#قناة عبرية #اريحا #عقبة جبر #عملية اريحا

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