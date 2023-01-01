لماذا تحذر الاستخبارات الأميركية من اندلاع انتفاضة ثالثة؟

رام الله / سما /

رأى ريتشارد غودستاين المبعوث الخاص للرئيس الأسبق بيل كلينتون لمنطقة الشرق الأوسط أن الظروف مهيأة لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، كما حذر من ذلك مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز.

وقال إن الفلسطينيين يشعرون بإحباط وبعزلة، خاصة بعد تطبيع دول خليجية مع إسرائيل، موضحا أن ظروف الضفة الغربية لم تتحسن؛ وفي المقابل أصبحت إسرائيل أكثر قوة أمنيا وعسكريا، وهو ما يجعل الانتفاضة الثالثة -في حال اندلاعها- لا تؤدي إلى تحقيق أهداف الفلسطينيين، ودعا إلى تجنبها.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) أبدى خشيته من أن الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية قد تقود إلى اندلاع انتفاضة ثالثة، وقال بيرنز إن محادثاته الأخيرة مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين تركته أكثر قلقًا بشأن احتمالات تفاقم العنف بين الجانبين.

وأشار -في سياق آخر- إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن يشعر بعدم الراحة من الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، وكان ذلك جزءا من النقاش الذي دار بين نتنياهو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة الأخير إلى فلسطين وإسرائيل الأسبوع الجاري، التي ركز فيها على التهدئة ووقف التصعيد.

ووفق غودستاين، فإن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية مشجعة لأنها لم تزدد سوءا حتى الآن، معربا عن أمله في أن تقوم السلطة الوطنية الفلسطينية "بشيء ما" لوقف عمليات المقاومة ضد الإسرائيليين.

وكان موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي كشف -نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين- عن أن إدارة الرئيس بايدن تبحث سبل التهدئة ومنع اندلاع انتفاضة ثالثة، كما يرى المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن تراجع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية سبب التصعيد في الضفة الغربية.