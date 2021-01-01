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ترشح الموسيقار الفلسطيني نسيم الأطرش لجائزة "جرامي" العالمية

السبت 04 فبراير 2023 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترشح الموسيقار الفلسطيني نسيم الأطرش لجائزة "جرامي" العالمية



رام الله/ سما/

 ترشح الموسيقار الفلسطيني الشاب نسيم الأطرش، ابن مدينة بيت ساحور، لنيل جائزة "جرامي"، وهي واحدة من أهم الجوائز الأميركية على المستوى العالمي، في النسخة الخامسة والستين من جائزة  Annual Grammy Awards العالمية، والتي ستقام يوم غدٍ الأحد، في مدينة لوس أنجلوس، عن الألبوم الموسيقي "(Crisalida) By Danilo Perez and the Global Messengers.

نسيم الأطرش موسيقى وعازف وملحن مولود في بيت ساحور عام 1991، وهو محاضر في ثلاث جامعات أميركية عريقة في مدينة بوسطن، منها: جامعة "Berklee Colege Of Music"، والتي تُعد من أعرق جامعات الموسيقى بالعالم، وحصل فيها الأطرش على شهادة البكالوريوس، ثم الماجستير، ثم الدراسات العليا، وهو الآن بروفسور محاضر فيها، كذلك هو محاضر في جامعة "تافتس" وكلية لونجي ""Longi / جامعة بارد.

وحصل الأطرش على عدة جوائز، منها: جائزة مارسيل خليفة في فلسطين التاريخية، وجائزة المجلس الثقافي لولاية ماسوشوسيتس 2021 كأحسن مُلحِن.

عَزَفَ الأطرش على خشبات أعرق المسارح العالمية ومنها "كينيدي سنتر" لنكولن سنتر" "مسرح لنكولن"، والبرت هول في لندن وغيرها كثير من المسارح كعازف منفرد وشارك المسرح مع مجموعات موسيقية شهيرة، كما شارك في مهرجانات عالمية وعربية كثيرة.

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