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إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 04 فبراير 2023 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (29 يناير - 3 فبراير 2023).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 10130 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11441 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9960 مواطنين و137 أجنبياً، و33 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 11281 مواطناً، و138 أجنبياً، و17 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى خمس وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون #ايرز #غزة

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