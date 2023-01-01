الصين ترفض تكهنات لا أساس لها من الصحة بشأن المنطاد

وكالات / سما /

قال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، خلال محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين لا تقبل تكهنات لا أساس لها من الصحة بشأن المنطاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها في الإنترنت إن المحادثة جرت مساء 3 فبراير بتوقيت بكين.

ونقلت وزارة الخارجية عن وانغ يي قوله إن "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما بصرامة بالقانون الدولي، ولا تقبل بكين أي تكهنات أو دعاية لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت الخارجية الصينية أن الجانبين بحثا كيفية التعامل مع المواقف غير المتوقعة بهدوء ومهنية والحفاظ على التفاعل.

وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رحلته المقررة إلى الصين يوم الأحد، ردًا على تحليق المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بهذه الخطوة على مختلف المستويات.

في الوقت نفسه، رفض وزير الخارجية الإعلان عن مواعيد جديدة، موضحا أنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن ذلك قبل حل الحادثة الحالية.