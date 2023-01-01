  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصين ترفض تكهنات لا أساس لها من الصحة بشأن المنطاد

السبت 04 فبراير 2023 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين ترفض تكهنات لا أساس لها من الصحة بشأن المنطاد



وكالات / سما /

قال عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، خلال محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الصين لا تقبل تكهنات لا أساس لها من الصحة بشأن المنطاد.

وقالت وزارة الخارجية الصينية على موقعها في الإنترنت إن المحادثة جرت مساء 3 فبراير بتوقيت بكين.

ونقلت وزارة الخارجية عن وانغ يي قوله إن "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما بصرامة بالقانون الدولي، ولا تقبل بكين أي تكهنات أو دعاية لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت الخارجية الصينية أن الجانبين بحثا كيفية التعامل مع المواقف غير المتوقعة بهدوء ومهنية والحفاظ على التفاعل.

وأرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رحلته المقررة إلى الصين يوم الأحد، ردًا على تحليق المنطاد الصيني فوق الولايات المتحدة.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة أبلغت الصين بهذه الخطوة على مختلف المستويات.

في الوقت نفسه، رفض وزير الخارجية الإعلان عن مواعيد جديدة، موضحا أنه سيكون من السابق لأوانه الحديث عن ذلك قبل حل الحادثة الحالية.

#الصين #المنطاد #أمريكا

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

رداًَ على إقالة عمر.. كورتيز تضرب منصة مجلس النواب وطليب تنهار بالبكاء

مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

هآرتس تكشف تفاصيل جهود أميركا ومصر وبعض الدول العربية لتهدئة الأوضاع بالاراضي الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

انتفاضة ثالثة

لماذا تحذر الاستخبارات الأميركية من اندلاع انتفاضة ثالثة؟

حرب أهلية في اسرائيل

استطلاع: ثلث سكان إسرائيل يخشون اندلاع حرب أهلية

جيش الاحتلال

13 إصابة برصاص الاحتلال بينها 3 خطيرة عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

903375602

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم