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تقرير: محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان خلفا لميسي

السبت 04 فبراير 2023 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان خلفا لميسي



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أن النجم المصري محمد صلاح، قد يغادر ليفربول الإنجليزي صوب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح الحالي مع ليفربول في عام 2025.

وأوضحت "كالتشيو ميركاتو" أن ليفربول لن يمانع التخلي عن نجمه محمد صلاح، حال تلقي عروض مناسبة في الصيف المقبل، بقيمة مالية لا تقل عن 80 مليون يورو.

ويعد فريق باريس سان جيرمان أبرز المهتمين بضم صلاح لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يحسم أمره بعد.

ويأتي قرار ليفربول في ظل حاجة الفريق لإحداث ثورة كبيرة داخل صفوفه الموسم المقبل، خاصة مع معاناة "الريدز" بشدة هذا الموسم، حيث يحتل المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، برصيد 29 نقطة، بفارق 21 نقطة كاملة خلف المتصدر أرسنال.

وبات ليفربول في أزمة حقيقية مع صعوبة تأهله إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يفصله عن المراكز المؤهلة إلى المسابقة الأوروبية 10 نقاط كاملة، مما يعني تعرضه لخسائر كبيرة قد تجبره على التخلي عن بعض نجومه الموسم المقبل.

وانضم محمد صلاح، البالغ من العمر 30 عاما، إلى صفوف ليفربول في عام 2017، وشارك في الموسم الحالي (2022-2023) حتى الآن في 30 مباراة سجل خلالها 17 هدفا، في جميع المسابقات، منها 7 أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

#محمد صلاح #ميسي #برشلونة #باريس سان جيرمان #ليفربول

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