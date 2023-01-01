فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم

طولكرم / سما /

انطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم.

وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فتحت صناديق الاقتراع أمام 2257 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحا، لانتخاب 13 عضوا، لمجلس ادارة الغرف التجارية.

ويتنافس في العملية الانتخابية التي تنظم في مدرسة عمر بن عبد العزيز، 16 مرشحا على عضوية المجلس، في حين تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.

وتأسست عام 1945 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.

وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وبالتزكية في غرف محافظات القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، من أصل 18 غرفة.