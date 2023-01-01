رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، خبر استشهاد الشاب عبد الله قلالوة (26 عاما) عند حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس، ووقوع عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يعدم الشاب عبد الله قلالوة عند حاجز حوارة ويجرح العشرات في الضفة

- الأمم المتحدة: اجراءات اسرائيل الأخيرة تؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء

- اشتية يحذر من تبعات جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا

- "هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان

- قادة يهود أميركيون يرفضون ربط معاداة السامية بانتقاد إسرائيل

- فرنسا وأكبر بنك أميركي يحذران من خطورة تغيير النظام القضائي في اسرائيل.. ونتنياهو يهاجم الموقف الأميركي ويصفه بـ"الغبي"

- ماكرون يؤكد لنتنياهو معارضته الشديدة لاستمرار الاستيطان

- رجل أعمال مقرب من نتنياهو يخسر مقعده النيابي في فرنسا

- فنانون عالميون يطالبون بإنهاء شراكة مركز فني بريطاني مع السفارة الإسرائيلية

- مقتل 3 شبان بينهم شقيقان بجريمتي إطلاق نار في الناصرة وأم الفحم

- الصين تأسف لانتهاك منطاد "عن غير قصد" المجال الجوي الأميركي.. وبلينكن يرجئ زيارته لبكين

"الأيام":

- جنود الاحتلال يعدمون شاباً بالرصاص لدى مروره عبر حاجز "حوارة" العسكري

- المفوض السامي لحقوق الإنسان: الإجراءات الإسرائيلية تؤدي إلى "مزيد من العنف وإراقة الدماء"

- عشرات الإصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والمستوطنون يعتدون في تقوع وخربة يانون

- إشتية يدين القرصنة الجديدة لأموال المقاصة

- العلم الفلسطيني مجدداً بالشيخ جراح رغم حظر بن غفير

- محكمة الاحتلال ترفض تجميد قرار إخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان

- نتنياهو: التدخل الأميركي في الخطة القانونية "غبي وغير ضروري"

- قادة يهود أميركيون يرفضون ربط معاداة السامية بانتقاد إسرائيل

- مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

"القدس":

- استشهاد شاب أعزل على حاجز حوارة العسكري

- الأمم المتحدة: الإجراءات الاسرائيلية تؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء

- قادة يهود اميركيون يرفضون ربط معاداة السامية بانتقاد اسرائيل

- الخرطوم وتل أبيب ... نحو التطبيع

- تحريض اسرائيلي عنيف على الشيخ عكرمة صبري

- مقتل شقيقين بالناصرة وشاب بأم الفحم في جريمتي اطلاق نار

- بن غفير يهدد بالاستقالة ما لم يشدد نتنياهو قبضته على الفلسطينيين