  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات واعتقالات.. الاحتلال يقتحم عقبة جبر في أريحا ويحاصر منزلًا

السبت 04 فبراير 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات.. الاحتلال يقتحم عقبة جبر في أريحا ويحاصر منزلًا



اريحا /سما /

أصيب عدد من المواطنين، صباح السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة اقتحمت المخيم، وسط إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل الغاز، حيث سبقها تسلل قوة خاصة إلى المخيم ومحاصرة أحد المنازل.

وطالبت تلك القوات المحاصرين في المنزل بتسليم أنفسهم، دون أن تعرف هويتهم، وسط ترجيحات أن المحاصرين هم شابين يشتبه بوقوفهما خلف محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار منذ أكثر من أسبوع تجاه مطعم للمستوطنين قرب أريحا.

واندلعت في المخيم مواجهات عنيفة، استخدم خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة التي أدت لاشتعال النيران في مركبة عسكرية إسرائيلية.

ونقلت عدة إصابات إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما ورد أنباء عن اعتقال 3 شبان آخرين.

#الاحتلال #اريحا #مخيم عقبة جبر #عقبة جبر

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

"هآرتس" تحذر : قد نكون على أعتاب صراع عسكري مع غزة لم يسبق خوضه

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

وفد من المخابرات المصرية في "إسرائيل".. هذا ما طلبه عباس كامل من "أبو مازن"

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

رداًَ على إقالة عمر.. كورتيز تضرب منصة مجلس النواب وطليب تنهار بالبكاء

مسؤول إسرائيلي: اتفاقات وشيكة للتطبيع مع دولتين إسلاميتين

الأخبار الرئيسية

"العصا والجزرة".. خطة إسرائيلية لمواجهة العمليات الفدائية في القدس المحتلة

903375602

بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

برئاسة الرئيس.. القيادة تعقد اجتماعا لها في رام الله

منخفض جوي يضرب فلسطين خلال الساعات القادمة

photo_2023-02-03_15-41-24

شهيد برصاص الاحتلال قرب نابلس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم