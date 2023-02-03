إصابات واعتقالات.. الاحتلال يقتحم عقبة جبر في أريحا ويحاصر منزلًا

اريحا /سما /

أصيب عدد من المواطنين، صباح السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات كبيرة اقتحمت المخيم، وسط إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل الغاز، حيث سبقها تسلل قوة خاصة إلى المخيم ومحاصرة أحد المنازل.

وطالبت تلك القوات المحاصرين في المنزل بتسليم أنفسهم، دون أن تعرف هويتهم، وسط ترجيحات أن المحاصرين هم شابين يشتبه بوقوفهما خلف محاولة تنفيذ عملية إطلاق نار منذ أكثر من أسبوع تجاه مطعم للمستوطنين قرب أريحا.

واندلعت في المخيم مواجهات عنيفة، استخدم خلالها الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة التي أدت لاشتعال النيران في مركبة عسكرية إسرائيلية.

ونقلت عدة إصابات إلى أحد المستشفيات القريبة، فيما ورد أنباء عن اعتقال 3 شبان آخرين.