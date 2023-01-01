الطقس: أجواء باردة مع استمرار تساقط الأمطار

غزة / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تسود أجواء باردة إلى شديدة البرودة في ساعات صباح يوم السبت، ومع النهار تسود أجواء باردة، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات من المطر في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد، ويسود في ساعات الليل من جديد جو شديد البرودة، والرياح تكون متقلبة الاتجاه ومعتدلة إلى نشطة السرعة.

وغدًا الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية، ويسود جو غائم جزئي وبارد نهاراً، في حين تتساقط بعض الزخات المطرية في بعض المناطق، ومع ساعات الليل تصبح الأمطار أكثر انتظاماً وانتشارا، ويصبح الجو بارد جداً.