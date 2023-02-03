مسيرة جماهيرية في طوباس لاستقبال جثمان الشهيد قلالوة

طوباس/سما/

شاركت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، مساء اليوم الجمعة، في مسيرة من وسط مدينة طوباس باتجاه مستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث نقل جثمان الشهيد عبد الله قلالوة من مستشفى رفيديا. وكان الشهيد قلالوة (26 عاما) من قرية الجديدة جنوب جنين، قد استشهد برصاص الاحتلال في ساعات المساء قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، وبعد تسلم جثمانه نقل إلى مستشفى رفيديا بنابلس قبل نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في طوباس دعت المواطنين للتجمع والمشاركة في المسيرة.

وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس محمود صوافطة : إن جماهير شعبنا من كافة مناطق محافظة طوباس خرجت في المسيرة إكراما لدماء الشهداء، وتنديدا بجريمة إعدام الاحتلال للشهيد قلالوة.

وأضاف: أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول الاستعراض من خلال تصعيد جرائمها بحق شعبنا واستباحة الدم الفلسطيني.

كما دعا صوافطة دول العالم للتحرك ووضع حد لجرائم الاحتلال وسفك الدم الفلسطيني يوميا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يقف موحدا اليوم ضد هذا الاحتلال، ومن حقه الدفاع عن نفسه بكل وسائل النضال.

ومن المقرر أن تنطلق جنازة الشهيد قلالوة الساعة العاشرة والنصف من صباح الغد، من مستشفى طوباس التركي الحكومي، باتجاه مسقط رأسه قرية الجديدة حيث سيوارى الثرى.