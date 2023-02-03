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"واللا": 3 محاولات لتنفيذ عمليات بالضفة خلال 3 ساعات

الجمعة 03 فبراير 2023 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا": 3 محاولات لتنفيذ عمليات بالضفة خلال 3 ساعات



القدس المحتلة/سما/

زعمت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ 3 محاولات لعمليات في الضفة المحتلة خلال 3 ساعات دون وقوع إصابات.

وقال موقع “والا” العبري إنه خلال العملية الأولى استهدف مسلحون فلسطينيون مركبة للمستوطنين قرب مدينة روابي شمالي رام الله دون وقوع إصابات، بينما أصيبت المركبة بعدة طلقات.

وتابع أنه خلال العملية الثانية تم الاستيلاء على سلاح أحد المستوطنين على أطراف مخيم الدهيشة بقضاء بيت لحم بعد دخوله المكان للتسوق.

ووفق الموقع العبري فإن الثالثة وقعت على حاجز حوارة جنوبي نابلس عندما هاجم شاب فلسطيني أحد جنود الحاجز محاولاً الاستيلاء على سلاحه، حيث تم استهدافه بالرصاص فاستشهد في المكان.

وكانت مصادر محلية أفادت باستشهاد شاب فلسطيني، مساء اليوم، عقب إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، قرب حاجز حوارة العسكري.

وذكر مدير مركز الاسعاف والطوارىء بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، استشهاد الشاب عبد الله سميح قلالوة (25 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال، بزعم محاولة الاستيلاء على سلاح جندي إسرائيلي.

وأشار إلى أن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد، وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

#عمليات اطلاق نار

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