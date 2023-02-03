الكويت: وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

الكويت/سما/

أكد نواب وناشطون وممثلون لقوى سياسية في الكويت الرفض القاطع لجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مطالبين بتحرك دولي لوقف الانتهاكات المتواصلة والاعتداء على الأشقاء الأبرياء.

وخلال وقف تضامنية مع الفلسطينيين دعت إليها رابطة شباب لأجل القدس ومجموعة من التيارات والقوى السياسية في ساحة الإرادة اليوم الجمعة، شدد المتحدثون على أن الشعب الكويتي عصي على التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم، لافتين إلى أن القضية الفلسطينية في قلب الكويت.

وأشاروا إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني واجب وطني وإنساني والتزام راسخ من الكويتيين منذ الأزل، مشددين على أن الشعب الفلسطيني يجب أن يلقى الدعم ماديا ومعنويا، وأن القضية الفلسطينية لا تضعف وهي قوية بصمود الشعوب العربية والقدرة على المقاومة.

وبينوا أن التوافق الشعبي والموقف الرسمي منسجمان بتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق والرفض القاطع لجرائم الكيان الصهيوني.

وبحسب صحيفة "القبس"، فقد رفع المشاركون في الوقفة صور شهداء جنين، منددين بالعدوان الصهيوني المتواصل بينما المجتمع الدولي يقف متفرجا.