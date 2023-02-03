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منخفض جوي يضرب فلسطين خلال الساعات القادمة

الجمعة 03 فبراير 2023 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
منخفض جوي يضرب فلسطين خلال الساعات القادمة



رام الله/سما/

تتاثر فلسطين خلال الساعات 24 الى 36 القادمة بمنخفض جوي جديد يصنف بالمتوسط الى جيد الفعالية بمشيئة الله تعالى.

وبحسب موقع طقس فلسطين: "من المتوقع ان يبدأ تأثير المنخفض الجوي مع ساعات الصباح من يوم غد السبت على أن يستمر تأثيره حتى ساعات الليل وفجر الأحد إن شاء الله .

ومن المتوقع ان تبقى البلاد خلال ساعات مساء اليوم تتأثر بتيارات بحرية هوائية باردة قادمة من البحر المتوسط تؤدي الى تشكل سحب ركامية ماطرة في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد في بعض الفترات إن شاء الله.

ويوم غد يسود جو بارد وماطر إن شاء الله وتنشط الرياح نهاراً وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية قوية أحياناً.

ويوم الأحد يستقر الجو من جديد وبشكل مؤقت قبل أن يتشكل منخفض جوي آخر يبدو أكثر برودة إن شاء الله في النصف الثاني من الأسبوع القادم.

#منخفض جوي فلسطين #امطار فلسطين

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