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نتنياهو: التدخل الأمريكي في الخطة القانونية "غبي وغير ضروري"

الجمعة 03 فبراير 2023 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: التدخل الأمريكي في الخطة القانونية "غبي وغير ضروري"



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لأعضاء حزب الليكود إن كلمات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، فيما يتعلق بخطة إحداث ثورة في النظام القضائي، كانت تدخلًا "صارخًا وواضحًا وغير ضروري وغبي". بحسر ما نُشِر اليوم (الجمعة) في يديعوت أحرونوت.

في تصريح إلى جانب نتنياهو بعد لقائهما هذا الأسبوع، ألمح بلينكن إلى استياء واشنطن من التحركات في إسرائيل. وقال إن "العلاقات بين بلدينا متجذرة في المصالح والقيم المشتركة". وهذا يشمل دعمنا للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، ونظام قانوني متساو للجميع، وحقوق الأقليات، وسيادة القانون، وحرية الاتصال والحفاظ على مجتمع مدني قوي في إسرائيل.


وأضاف وزير الخارجية أن "التزام شعوب بلدينا بإسماع أصواتهم وحماية حقوقهم هو أحد نقاط القوة الفريدة لديمقراطياتنا. وهناك قوة أخرى تتمثل في أن بناء توافق في الآراء بشأن مقترحات جديدة هو الطريقة الأكثر فاعلية لتحقيق تأكد من تبنيها ودوامها ".

نتنياهو ، بحسب منشور الصحفي سيغال في يديعوت احرونوت، كان يناقش ما إذا كان سيرد أمام الكاميرات على انتقادات بلينكن، وفضل عدم الرد.

#بنيامين نتنياهو

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