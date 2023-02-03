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قطر تجدد دعمها للوصاية الهاشمية في القدس

الجمعة 03 فبراير 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تجدد دعمها للوصاية الهاشمية في القدس



الدوحة/سما/

 جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشَّيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، موقف دولة قطر الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير القطري ليلة أمس مع وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند التي تزور الدوحة حاليًا.
وقالت وكالة الأنباء القطرية، إنه جرى خلال الاجتماع، استعراضُ علاقات التعاون الثنائي بين البلدَين، وسبل دعمها وتطويرها، خاصةً في مجال الطاقة، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، سيما أمن المنطقة، والقضية الفلسطينية، وآخر المستجدات في أفغانستان، وتطوُّرات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكَّدَ الجانبان خلال الاجتماع، أهمية تهيئة المناخ السياسي للقضية الفلسطينية، والعودة إلى مفاوضات هادفة تحقق حل الدولتين وَفقًا لحدود1967 وإيقاف الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وجرى مناقشةُ آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث شدد الجانبان، في هذا السياق، على ضرورة التهدئة وخفض التصعيد.

#قطر #القدس

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